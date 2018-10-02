西半部空汙高峰第3日 雲嘉南測站齊亮橘燈

受東北風及境外汙染累積影響，雲嘉南地區空氣品質一早就亮起橘燈。（擷取自空氣品質監測網）

2018-10-02 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕持續受東北風影響，台灣中南部空污高峰已進入第3天，今天一早雲嘉南地區多數測站均亮起代表對敏感族群不健康的「橘色燈號」，環保署呼籲上述地區敏感體質的民眾，若出現身體不適情況應停止戶外活動並移至室內休息。

根據行政院環保署「空氣品質監測網」公布的資訊，截至今天上午11時止，全台包括金門、馬祖等外島共計15測站的空氣品質指標（AQI）達對敏感族群不健康等級，其中多數分布在雲嘉南地區與金門、馬祖及澎湖等離島。此外，萬里、竹山及恆春等3測站也亮起橘燈。

空氣品質監測網指出，北部龍潭、萬里、高屏墾丁及離島測站因臭氧（O3）濃度高，空品不佳；而竹山、斗六、崙背、台西、麥寮、新港、嘉義、朴子、新營、善化、安南及台南等測站則因細懸浮微粒（PM2.5）濃度上升，而出現空氣品質不良狀況。

環保署指出，受東北風及境外汙染物移入影響，雲嘉南地區空氣品質可能會惡化至「對所有族群不健康」的紅色警示等級，西半部地區臭氧濃度偏高，雲嘉南沿海風力偏強，須留意地表揚塵現象，至於高屏地區則因位於下風處，需注意汙染物累積情況。