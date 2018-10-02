全民運動會舞蹈運動項目 成績被抗議黑箱作業

南投縣隊昨天賽前大合照，賽後教練李姿緩（第2排右2）質疑全民運動會舞蹈運動比賽成績黑箱作業。（李姿緩提供））

2018-10-02 10:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕目前正在苗栗縣舉辦的全民運動會，其中的舞蹈運動項目的「混合組單項拉丁恰恰」，主辦單位昨天在網路公布成績，只有名次沒有分數，現場頒獎也只公布名次，引發南投縣和台北市隊教練不滿，當場提出申訴，但主辦單位指申訴時間已過，南投縣隊教練李姿緩表示，第一名是地主隊選手，屢次代表國家出國比賽並得獎的林詠鉦和莊雅晴落到第四，不是說國手不能拿第四，但國際比賽都會現場公布細項成績，全國運動賽事卻不公布分數，讓人無法信服。

南投縣代表隊教練李姿緩指出，兩年前全民運動會首次有舞蹈運動項目，當時主辦單位也沒有公布分數，比賽監督單位中華民國運動舞蹈總會會長葉榮裕，當場要求必須公布細項分數，最後獲所有裁判支持，才現場公布細項分數。

想不到今年網路公布成績，一樣只有名次沒有分數，而且頒獎時現場有台北市和南投縣隊的教練申訴，還被說申訴時間已過，這種做法讓人不得不懷疑有黑箱作業，否則為何不能公布細項分數？

李姿緩說，今天是該單項最後一天比賽，選手面對這種不透明的成績作業方式都心情沈悶，自己會站出來抗議，不是為了得獎能獲縣府獎金，而是希望讓比賽能公平公開公正，全國選手能放心展現舞技。