南投公共電話剩幾台？ 中華電信堅持：偏鄉不拆機！

中華電信公司南投營運處將使用率偏低的公共電話拆下收回。（記者謝介裕攝）

2018-10-02 10:29

〔記者謝介裕／南投報導〕人手一支手機的時代到來，你知道南投縣目前還有多少台公共電話？答案是約1000台，較全盛時期約2500台，減少了4成左右，不過，中華電信公司南投營運處表示，考量南投縣幅員遼闊、山高水深的地理特性，位於偏鄉的公共電話就算使用率不高，也絕不會輕言拆機收回。

時下常見的公共電話，可區分投幣式、卡式及投幣與插卡二合一等3種話機，隨著手機的普及，不時可見中華電信公司人員將公共電話拆下，隨後一台接著一台擺放、堆疊在倉庫裡頭，令許多民眾人不禁想問公共電話是否可能在市面上絕跡？

中華電信公司南投營運處指出，南投、草屯、埔里、竹山、名間等5大鄉鎮市，因通訊方便、生活機能良好，以致公共電話使用率相當低，有的甚至1、2個月都無人使用，處於「零收入」的狀態，便列為優先拆機的對象。

而偏鄉聚落方面，公共電話除了提供通訊用途以外，還別具「定位」功能，萬一有民眾意外迷路、走失等案件發生時，便可依話機編號提供警方或消防單位參考，將可能的傷亡機率降至最低，因此，除非民眾主動提出拆機申請，不然，偏鄉聚落的話機，就算虧本，中華電信基於為民服務精神，也會咬緊牙關撐住，並保證公共電話絕不會在偏鄉消失。