鹿港週四有「送肉粽」！深夜11點後生人迴避

鹿港鎮溝墘里週四晚將舉辦送肉粽儀式，晚上7點到10點是鍾馗淨路儀式，11點後請民眾迴避。（資料照）

2018-10-02 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕彰化鹿港近日將有一場「送肉粽」，鹿港鎮溝墘里公告週四（4日）晚間，將舉辦送肉粽儀式，晚上7點到10點是鍾馗淨路儀式，民眾請勿驚慌，11點後請里民迴避。

臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」貼出一張由溝墘里里長署名的公告，指4日晚間，將舉辦「送肉粽」儀式，隊伍將行經鹿和路三段一帶，晚上7點到10點為鍾馗淨路儀式，民眾請勿驚慌，深夜11點後則請里民迴避。

「送肉粽」為彰化縣西北沿海鄉鎮的喪葬習俗，信仰範圍甚至及於彰化市、員林市；「送肉粽」又名「送煞」或「喫麵線」。傳聞是因怕自縊的死者怨氣太重，會找替身，所以必須由當地的廟宇來舉辦法會，將死者的煞氣（以其所用繩索作為代表）送到海邊燒掉。但因對死者不敬，故鹿港當地人不稱「趕縊死鬼」，而代稱為「送肉粽」。

民俗專家蒲慶峰表示，各地都有類似的喪葬儀式，當地村里長或寺廟也多會在周邊張貼符咒或公告，讓鄰里知悉此事而有所因應，一般若民眾不小心半路遇到，會遇煞氣，最好跟著隊伍走完全程，表示送死者一程，回家前，再去廟宇求取香火護身即可，或最好用「淨符」化於水中潔身。