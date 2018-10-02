笑小一生家長買100個橡皮擦 開學1月多他曝「反省中」

2018-10-02 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕小學生上個月開學後，有些爸媽曾在網上分享，短短幾天小朋友的部分文具竟「鬧失蹤」，覺得很傻眼。一名家長也在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己先前看到一名媽媽替孩子買100個橡皮擦，當時他還笑稱太誇張，如今卻改口「反省中」，逗趣轉變引發網友熱議。

該名家長級網友指出，「之前看到有個媽媽幫上小一的小孩一次買100個橡皮擦，當時我還笑著說這媽媽太誇張」，沒想到自己的小孩讀小一後，「不到2個月已經弄丟10個橡皮擦」，忍不住調侃「我對於之前嘲笑那位媽媽的不智之舉，反省中」，並無奈地說「天啊！小一的橡皮擦是有長腳嗎？一直不見」。

該名網友還在文末附上一張雙手托頰、嘴巴開開、白眼、耳鬢冒汗、額際七條線，露出一臉驚恐模樣的圖片，釣出一票鄉民，笑稱「我兒子也是」、「習慣就好」、「原來是常態！我誤會我兒子了」、「倒是我每次看我兒子的筆袋，怎麼又多了新的橡皮擦回來」、「直尺、鉛筆都不約而同的離家出走」、「我家是連鉛筆盒都不見」、「開始擔心我兒上小學時，我也要開始屯橡皮擦」。

一些「同病相憐」的苦主家長網友們，也大方透露防止此等慘況發生的絕妙好招，「貼標籤+寫名字+上膠帶」、「自從我規定女兒橡皮擦弄丟了要自己拿零用錢來跟我買，從此就很少再弄丟」、「我用針線從橡皮擦中間穿過綁起來，直接綁在鉛筆盒上面，線要用長一點」、「我家爸爸會出狠招，規定他每天下課都要把橡皮擦收到鉛筆盒，每天回家檢查，一天不見就一點（如果找到可以取消）」，點數集滿後便施點懲罰。