火化場大烏龍「裝錯骨灰」 家屬怒：我一路喊媽...

屏東市立殯儀館火化場傳出裝錯骨灰的烏龍。（資料照）

2018-10-02 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕屏東市立殯儀館火化場搞出大烏龍！2名往生者的骨灰被錯放，導致家屬捧著別人骨灰，到了納骨塔才被告知「不對」，趕緊更換骨灰罈，屏東市公所坦承失誤，事後包了紅包道歉。連承辦後事的葬儀社人員都說，30年來第一次聽到這麼離譜的事！

《東森新聞雲》報導，承辦後事的葬儀業者沈先生說，當天他們帶喪家抱著骨灰罈到靈骨塔安座，約過了1個半小時準備就緒，突然接到火葬場人員通知，拿錯骨灰罈。安置好了又請回去，這讓死者家屬相當生氣地說「我一路一直喊媽媽，結果骨灰不是自己的媽媽，不是親人...。」

家屬第一時間還錯怪葬儀業者，要求業者更換新的骨灰罈，葬儀社趕快請骨灰罈業者幫忙，因為骨灰罈要重刻姓名，又多花至少一天時間。

報導提到，屏東火葬場一次可化4具遺體，過程中只有員工可以進入，程序完成後將骨灰端出來。屏東市公所民政課長吳惠玲出面回應說，同仁真的是疏忽了，從棺木進爐，到骨灰裝盤撿骨，都有姓名在上面。

這次因為2名死者名字都是2個字，輪到當事家屬時，工作人員隨手看一下，只看到2個字就錯置骨灰，拿給家屬，員工發現搞錯後，差點哭出來。

市公所表示，工作人員發現錯誤後便趕快通知家屬，更換骨灰罈，重新裝甕，包紅包道歉，喪家也不再追究。民政課已懲處失職員工，也檢討作業流程。