10/02 各報重點新聞一覽

行政院長賴清德陪同全國工總理事長王文淵（左3）等人視察桃園市大溪區中庄調整池。（記者李容萍攝）

2018-10-02 06:12

自由時報

美中貿易戰 台商掀回流潮 賴揆與工總座談：有決心解5缺

經濟部昨表示，美中貿易戰開打造成全球供應鏈大洗牌，台商持續從中國回流，第一波已有二十幾家廠商表達回台投資擴廠意願，後續第二波還有幾十家企業正持續與經濟部、海基會聯繫；行政院長賴清德則在與全國工業總會座談時表示，政府有決心解決五缺問題，歡迎企業界繼續投資台灣，他更以「千山萬水總是家鄉最好」鼓勵鮭魚返鄉。

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國民黨公投偽造案 1份資料 3案共用

為力拚公投綁大選，國民黨提出「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三項公投提案，其中，「反空污」公投案出現大量抄寫、偽造情事等，引發爭議，知情官員昨透露，中南部有戶所發現，國民黨三案不合格連署名單的重疊率很高，尤其同一個人在三案中的錯法皆相同的比例相當高，可見是一本資料、三案共用。

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烏龍！人在押 竟被控偷竊判拘

有竊盜前科的姜姓男子，被控駕駛友人車輛，在桃園市行竊林女放在住處門口盆栽內的豐田玉，被警方送辦，桃園地檢署依竊盜罪起訴，桃園地院今年三月間將姜男判處拘役五十日確定。桃檢執行科檢察官準備發監、核閱卷證發現竊案發生時，姜男另案在新竹看守所羈押，不可能犯下竊案，但從地檢署到法院都沒發現，日前主動聲請再審，避免一場冤獄。

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蘋果日報

諾貝爾生醫獎揭曉 美日雙傑 百年最大貢獻 創殺癌奇招

「琢磨沒有人正眼瞧一眼的石頭，從中磨出鑽石來。我對從混沌狀況中著手，感到極大的魅力」，日本京都大學教授本庶佑昨天獲知贏得2018年諾貝爾生理或醫學獎後，為自己的研究生涯留下美麗的註解。今年還有美國德州大學安德森癌症中心教授艾利森與本庶佑共享殊榮，兩人早在4年前摘下潤泰集團總裁尹衍樑成立的唐獎，昨再以癌症免疫法貢獻獲諾貝爾委員會肯定。台灣醫界人士形容，兩人研究是免疫療法進展100多年歷史上最大的貢獻。

電動機車 電池蓋炸飛過街 全國首例業者：非正常使用致脫落

Gogoro電動機車近年來熱賣，卻傳出首起電池交換站電池蓋炸飛事件！上周五晚上，台中市一處Gogoro電池交換站突傳爆裂聲，站內一顆電池的手把蓋炸飛到對街，幸好沒打到人。目擊民眾拍照po文，提醒「沒事還是少站在充電站前」。Gogoro昨回應，經查該顆電池被不正常使用，才導致電池蓋脫落，已完成檢修。

聯合報

藍反空汙公投卡關 成案否 看今天

反空汙公投連署查對結果出爐，中選會主委陳英鈐昨天表示，四十九萬七一九三份的連署書，不合格率達四十％，非常異常，中選會今天將召開委員會議，確認是否能夠成案。

促轉會發言人楊翠：中正紀念堂不夷平 留威權記憶

針對中正紀念堂的轉型及處理，促轉會發言人楊翠昨天強調，全案仍在討論階段，依目前各界共識，不會把中正紀念堂夷為平地，但威權的歷史記憶必須被保留及傳述，會考慮朝向複合式的規畫來轉型。

中國時報

外國人干預選舉！柯P器官移植風暴 《屠殺》作者現身

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）今將召開國際記者會，消息傳出，引爆議論，由於4年前、也是選前，柯文哲深陷《屠殺》英文版風暴，如今中文版即將出版，作者更直接現身台灣，有議員質疑是選舉陰謀，似是想利用外國人干預台北市長選情，「操作手法太好笑！」

5年豁免條款有望延續！陸新稅法 對台港澳優惠安排

大陸推出的「港澳台居住證」9月上路，一旦申領居住證，即可能成為大陸新版稅法下的稅務居民，依對岸稅制，在全球的收入均需申報，最高稅率達45％重稅，也引發外界關注。對此，大陸財政部稅務總局近日強調，現行稅法對境外人士已有5年豁免期的優惠規定，下一步落實新個所稅法時，將考慮「繼續」對包括台港澳在內的境外人士，「作出優惠安排」。