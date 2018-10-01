衛武營國慶日辦入厝趴 提前為開幕暖身

管風琴名家劉信宏老師介紹衛武營國家藝術文化中心管風琴。（記者陳文嬋攝）

2018-10-01 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全球最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心開幕進入倒數，將提前於國慶日辦入厝趴暖身，邀請名家劉信宏舉辦管風琴演奏會等，2廳1院推出13場表演，歌劇院前廳則展覽米龍裝置藝術，民眾穿梭場館觀賞演出，還能集章換取小禮物，享受藝術生活樂趣。

文化部重金打造衛武營國家藝術文化中心將於本月13日啟用，場館佔地3.3公頃是全球最大單一屋頂劇院，將提前於國慶日舉辦入厝趴，上午11時至晚上9時開放場館，依據習俗邀請民眾參觀串門子，用藝術佳肴款待造訪民眾，中午12時到晚間6時30分，音樂廳、表演廳、戲劇院推出不同微型演出，包括京劇、鼓擊、管風琴演奏等。

衛武營邀請管風琴名家劉信宏舉辦管風琴演奏會等，每場演出約15至30分鐘，民眾現場排隊免費自由入場，每人可欣賞全部演出，歌劇院則開放前廳，規劃米龍裝置藝術，戶外草坪下午4時至晚間10時則有黃昏市集，提供民眾休閒遊憩。

值得一提的是，衛武營擁有國內首座葡萄園式音樂廳，由德國製造管風琴造價1.2億元，共有9194支音管，是亞洲表演場館中規模最大，更是世界少有分隔兩區域的不對稱管風琴，當天將邀請管風琴名家劉信宏舉辦管風琴演奏會。

他拉喇叭團帶來今年代表作「國王的人馬」，演出非語言喜劇，台詞由肢體取代，用無國界的音樂語言，現場與民眾同歡；優質劇團栢優座由導演許栢昂演出「入厝，請來逗熱鬧」，以說唱方式向民眾介紹劇場，將參觀及劇場演出規範轉化為演出內容。

戲劇院邀請高雄在地音樂劇場「唱歌集」，由編劇暨導演吳維緯團隊演出首發原創影集式音樂劇《紐約台客》，以紐台混搭、融合流行、爵士、百老匯等不同風格原創音樂，以租屋情節串聯4名台灣人異鄉追夢，各自放膽打拚又互相依靠、克服挫折的友情，歡樂爆笑又感動人心。