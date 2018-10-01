森林護管員最快明年加薪 林務局將爭取約僱轉正職

林務局積極為護管員爭取，最快明年即可加薪。（資料照，圖由林務局提供）

2018-10-01 23:47

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年9月5日行政院邀集召開「森林護管員待遇福利研商會議」，會後裁示行政院人事總處、主計總處協助林務局提高巡山員待遇，細節規劃將於今年底前報行政院核定，最快明年護管員即可加薪。林務局下一步將爭取約僱護管員都成為正職技術士。

林務局表示，國內森林護管員總計1089人，工作繁重、性質特殊又具高度危險性，薪資待遇僅有2萬7434元至3萬4916元。林務局自2006年起，曾多次函陳行政院核給危險職務加給，但始終未獲同意。

今年林務局再次向行政院要求希望提高護管員待遇，政院主動召開研商會議」並指示請人事總處和主計總處協助林務局將巡山員的森林巡護工作具體量化成各項指標，進一步擬定實質提高巡山員待遇方案，盡快報行政院核定後實施。

林務局表示，已研擬山地巡護作業費方案，依據現有的森林巡護勤務，將各項工作內容包括深山特遣、一般巡護、救火、埋伏抓山老鼠等逐項列出，依工作危險性和難易度量化成不同點數，達成即可獲得相對應的獎金，粗估每位護管員月薪平均將可增加3000至4000元，希望於今年底前順利核定，明年即可為護管員加薪。

林務局指出，目前國內護管員中，有821人為正職技術士，另有268人為約僱護管員，兩者在考績獎金、子女教育等補助費等以及撫卹都有差異，同工不同酬，保障也有別，因此下一步將爭取約僱護管員都能成為正職技術士。