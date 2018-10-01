醫病》盛傳喝啤酒可清腎結石？ 醫師：增加腎結石又變胖

啤酒會造成高尿酸，容易形成結石。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-01 23:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕坊間偏方盛傳喝啤酒有助排除腎結石，醫師強調，喝啤酒能利尿，但是啤酒高熱量、高普林，不但容易變胖，還會升高尿酸，增加結石形成，得不償失。

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，腎結石是尿液中的礦物質結晶物累積在腎臟，會腎結石大多是體質問題，以及尿酸高、血鈣高、副甲狀腺抗進等原因，國人流汗多、喝水少，是長期坐著不動，也容易形成，盛行率約1至2成。

許多病人聽說偏方喝啤酒有助排出結石，謝博帆說，0.5公分以下的結石，大多可以隨著尿液排出體外，因此只要多喝水，清除效果都不錯，而喝啤酒利尿效果如同喝水，但是啤酒高普林，形成尿酸核種會吸附草酸鈣，加速結石形成、小顆變大顆，因此腎結石病人應限制喝啤酒。

謝博帆說，結石在腎臟時都不會痛，常被輕忽，等掉到輸尿管或膀胱才讓人痛到打滾，像是掉到輸尿管上段阻塞，會腰痛、想吐；掉到中段會肚子中間痛；下方是膀胱脹痛，一旦結石了，復發率高、難預防，在結石小顆時就多喝水幫忙排出，以免阻塞泌尿道，造成感染，嚴重會腎衰竭，甚至洗腎，也可能感染致敗血症，造成死亡，不可大意。

謝博帆建議，排結石喝白開水最好，像是茶、咖啡會增加草酸鈣結石，應盡量避免，限制鹽分及動物性蛋白質攝取，注意飲食均衡，若發生腎絞痛、腰痠、血尿甚至發燒等症狀，就應該趕快就醫。

目泌尿道結石治療方法有口服藥物、體外震波碎石、輸尿管鏡取石術、經皮腎造瘻取石術、開刀。