金門推節電 現場測試LED燈泡

金門縣副縣長吳成典（左三）、台電金門營業處經理蔡四海（左二）等人，一致推薦LED燈泡的省電效能。（記者吳正庭攝）

2018-10-01 22:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉辦節電推廣行動誓師大會，期盼全縣攜手節電，共同朝3年節電1.7％、省下約1600萬元的目標邁進；縣府也針對民宿、旅館業、服務業及機關學校等提供獎勵、補助方案，歡迎踴躍申請。

誓師大會由副縣長吳成典主持，現場以5盞燈為樣本，若使用白熾燈泡，耗電量235瓦，1天使用8小時，1年電費1460元；改換LED燈泡，現場測得耗電量只有48瓦，若每天使用8小時，1年僅需189.9元，後者電費不到前者的7分之1。

金門縣副縣長吳成典表示，金門目前用電以住宅、服務業、機關及學校為主力消費部門，佔總體用電70％以上；盼激發民眾節約用電，達成3年節電1.7％的目標，朝節省500萬度電、省下1600萬元目標努力。

縣府建設處指出，為提昇全縣節電效益，針就商業及民宿、旅館業者推出「節電競賽」，即日起至31日均可報名，競賽各組第1名可獲10萬元獎金，第2名8萬元，第3名4萬元。

另外，針對營業用電的服務業、機關學校推出「設備汰換與智慧用電補助」，依器具規格補助不等金額，申請期限即日起至12月31日止，名額有限。

縣府針對一般民眾加強節電常識，也推出「節電志工培訓課程」。相關資訊可前往金門縣政府建設處網站下載，也可至FB臉書「金門節能島‧幸福又美好」，或於上班時間（08:00-12:00，13:30-17:30）撥打服務專線：（082）321635。