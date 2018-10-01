日本菸商遭爆竄改菸盒效期 民團籲快修法防菸害

董氏基金會與消基會呼籲應該儘速推動「菸害防制法」修法。（記者林惠琴攝）

2018-10-01 23:22

〔記者林惠琴／台北報導〕董氏基金會與消基會今日召開記者會踢爆，日本菸商到台南設廠後，我國政府不只每年少收菸品關稅19億元，更有昔日的員工跳出來檢舉，直指日本菸商竄改菸品包裝上的製造日期與有效日期，內銷給台灣民眾消費，痛批毫無誠信，並向行政院長賴清德喊話，應該儘速推動「菸害防制法」修法。

一名自稱曾是日本菸商員工的男性拍攝影片指出，業者在台生產100多種品項，通常接到訂單後進行生產，但因主管決策、人員排班、工單預估生產數量，加上產製過程的瑕疵品等因素，產出數量往往高於訂單數量，此時會將多餘、未出貨的菸品轉為庫存，等待一段時間要製作同品項菸品時再取出庫存品，並打印新的製造日期與有效日期。

董氏基金會主任林清麗表示，每包進口菸品平均要繳2.7元關稅，若以2014年日本菸商在台年銷售7.6億包菸計算，一年必須繳給台灣政府20.52億元，但成功登陸台南設廠後，不僅享用台灣的土地，並享有房屋稅、地價稅與水電的優惠，且可規避至少19億元的菸品關稅。

林清麗強調，當初日本菸商為在台南設廠，向衛生部門聲稱將全部外銷，結果卻是不斷擴大、搶占國內市場，簡直把台灣人當作提款機！

消基會董事長游開雄認為，政府缺乏保障人民健康與預防青少年吸菸的堅定菸害防制立場，應該立即把日本菸品下架，同時呼籲賴清德主動積極推動「菸害防制修法」，確實防制菸商殘害下一代健康。

日煙國際製造股份有限公司發出聲明表示，在台營運均遵循中華民國的法律，且流通市面的所有成品均依「菸酒管理法」標示，甚至有效期限為16個月，較財政部18個月的規定更為嚴謹；至於產製流程中的半成品，也都有嚴格品管流程處理。