諾貝爾生醫獎 醫界：為癌症治療開一扇大門

2018諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，由美國免疫學家詹姆士·艾立遜（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）摘下殊榮。（法新社）

2018-10-01 22:39

〔記者林惠琴／台北報導〕諾貝爾生醫獎今日公布，由美國免疫學家詹姆士•艾立遜（James P. Allison）與日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）摘下殊榮，獲獎理由分別是發現免疫抑制因子CTLA-4與PD-1，進而發展出免疫療法為癌症治療帶來重大性突破，兩人也是唐獎首屆生技醫藥獎得主。

台北醫學大學癌症生物學與藥物研發研究所副教授、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘解釋，人體內有免疫T細胞可以對抗外來癌細胞，但為避免T細胞過度活化、攻擊自己的正常細胞引發自體免疫疾病，體內有調控機制，正是此次諾貝爾生醫獎發現的CTLA-4與PD-1。

不過，賴基銘說明，癌細胞非常聰明，可能會偽裝成T細胞的好朋友PD-L1，導致T細胞無法分辨敵友、展開攻擊，甚至與癌細胞握手言和，醫界稱為「死亡之握」，讓體內原有防禦功能頓然消失，但透過免疫治療藥物，可以阻斷雙方的結合，喚醒T細胞執行抗敵的任務，進而達到抑制癌細胞生長的目標，等於是為癌症治療開啟一扇大門。

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師侯明模也說明，近年免疫療法已運用在黑色素細胞癌、肺癌、泌尿道癌、腎細胞癌、淋巴癌、頭頸癌、肝癌等。

不過，賴基銘指出，目前免疫治療藥物只在約20％至25％癌症患者身上有療效，尤其PD-L1含量高，或是特定基因突變等情況，效果會較佳，未來合併化療、放療、標靶藥物或細胞療法將是新趨勢。

台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖認為，過去醫界對於免疫療法的效果仍不有確定性，但透過諾貝爾獎的肯定，相信有助於未來在相關治療的推展。