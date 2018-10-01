大義里民發起反納骨塔連署 竹北市公所：確有需要

2018-10-01 23:07

〔記者廖雪茹／竹北報導〕竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程，總開發經費約2.5億元，分3年編列預算，代表會已審議通過2期預算合計1.7億元；不過，有大義里民發起「反對鳳岡興建納骨塔自救連署書」，近1個月約有600人簽署，其中3分之2是新豐人。

竹北市長何淦銘表示，興建納骨堂確有需要，第六公墓禁葬推動公墓公園化，早在1993年報省政府核准設置納骨塔；他上任後重啟計畫，考量全市8個公墓多已徵收或是禁葬、遷葬，加上人口持續成長，因此決定在符合法規的最大容量下，從5萬罐調整為10萬餘罐。

此案獲代表會支持，且通過環境影響差異分析報告，公所預計年底前召開工程說明會，充分與市民溝通後，希望明年動工，爭取2020年底前完工啟用，未來也會爭取擴大回饋。

針對對外交通，何淦銘強調，未來除掃墓期間規劃接駁專車，原第六公墓將整闢停車空間，原聯外道路拓寬，另將研擬另闢一條8到10米的道路。

反納骨塔發起人、本身也是大義里長參選人曾台安表示，他們贊成活化公墓用地，但不應與納骨塔興建綁在一起。內政部資料（2016年）顯示，竹縣9處公私立寶塔設施空塔位超過16萬位，平均1年納入1500位；意即，現有塔位可再使用108年（尚未考慮人口減少及環保葬因素），應統一由縣府管理，提昇空塔位使用率。

曾台安說，竹北市公所在2015年11月召開一次說明會之後未再開會，里民大不清楚此案進展狀況；地處竹北、新豐交界，預計未來約有半數車流由新豐進入，但此案未曾與新豐鄉民溝通過，且應重新環評。取消興建納骨塔後，經費可拿來補助縣民/市民骨灰安置，及輔導先民骨骸遷至空餘塔位。

此自救行動預計連署2000人，將寄給議員代表，並展開訴願、行政訴訟等救濟程序。

縣府民政處長吳聲祺表示，竹北市人口逾18萬，現已無公立塔位，溪北五鄉鎮市公立塔位也剩不到2000位，確有新建公立納骨堂的需求，且進塔可減少送葬隊伍的交通與噪音問題。至於全縣4處私立經營的殯葬設施，無法由縣府統一管理；補助、輔導縣民將骨灰/骨骸移至私立塔位，會有圖利業者的爭議，更不可行。

民政處統計，新竹縣2017年度剩餘10萬餘塔位，平均一年納入1500位，仍可繼續使用70年。現有公立個人塔位1萬到4萬元不等（設籍竹縣），私立個人塔位收費3.5萬到上百萬元不等。

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