「肉粽」難送！ 員林三合院連5人在「同條樑」上吊

彰化「送肉粽」的喪葬民間習俗已長達數百年。圖非事發地。（資料照）

2018-10-01 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕在彰化沿海一帶，為上吊身亡者「送肉棕」是極其重要的去煞儀式，而位於員林一間三合院內，竟傳出有怎麼送都送不走的肉粽，數年來已連續5人在「同間房」的「同根樑」上吊自殺，直到法師到場觀察後，竟挖出駭人內幕。

據《ETtoday》報導，三合院的黃姓屋主起初將屋子租給70多歲、身體硬朗的李姓男子，孰料屋主有天半夜去找李男，竟發現對方倒在庭院中央、全身冰冷，李男被搖醒後也一臉疑惑。經過幾個星期，屋主再次前去關心時，卻見對方已上吊在屋樑上，未留下隻字片語。

僅管讓人一頭霧水，屋主事後仍將此屋租給其他房客，也都相安無事，直到一對夫妻搬進來，怪事又再次降臨。原先憨厚體貼的丈夫突然脾氣變差，不只半夜喝酒打老婆，還會到屋主家大呼小叫，最後丈夫在妻子離家出走那晚在同一根樑上吊自殺。往後幾年，在這根樑上自盡的已經累積5人之多。

報導指出，屋主後來找上許多法師，所有人都要他鋸除那根橫樑，卻遭屋主擔心房子撐不住而拒絕，直到臥雲法師點出真正的問題是屋後的一大片竹林。臥雲指出，竹林「像一隻手一直抓著三合院」，並逼著屋主點頭答應鋸掉竹林，沒料到工人鋸林時，竟在林中找到一堆「吊起來打圈圈」的麻繩，讓工人不願意再繼續工程。

據了解，臥雲回去問神明後，才知道那片竹林從民末清初起，就吸引許多想輕生的人進去上吊，有如日本富士山腳下的「自殺森林」青木原樹海，最後屋主在送肉粽化煞後，決定再也不出租那間三合院，這故事才「暫告一段落」。