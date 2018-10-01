「康芮」變胖升級成強烈颱風 持續朝西北方移動

2018-10-01 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局稍早發布第25號颱風「康芮」的最新動態，將原本強度為中度颱風的「康芮」升級為強烈颱風。

據《中央氣象局》最新預報，在10月1日晚間8點發布的最新動態，第25號強烈颱風「康芮」，目前中心位置位於北緯 16.80 度、東經 134.30 度，以每小時17公里速度，向西北進行。颱風中心氣壓 920 百帕，近中心最大風速每秒 53 公尺，瞬間之最大陣風每秒 65 公尺，七級風半徑 250 公里，十級風半徑 80 公里。預測將往琉球群島方向前進。