墾丁「十一」人潮少4成 業者嘆：阿共的陰謀？

中國十一長假，墾丁難得平日現人潮。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-01 20:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年面臨近20年來最慘觀光海嘯，不少業者期盼中國十一長假帶來商機，難得平日出現人潮，不過經過上週末的商機測試，多數旅宿業績都比去年同期銳減4成，甚至還有業者大嘆「台灣客還比較多！」懷疑中國為影響年底選情，可能再次緊縮來台旅遊人數。

「不得不懷疑中國，是不是試圖用觀光影響選舉。」經營多年的民宿業者「老財」說，中國從蔡政府上台後，刻意縮減旅遊人次，南台灣受創最重，面臨年底選戰有機會利用經濟問題打擊蔡政府，懷疑中國刻意控制十一長假來台人數。

中國十一長假一向被視為是為旅遊淡季前最後一波商機，上週末29、30日也確實看到不少中國遊客身影，後壁湖地區有些海產店，甚至到下午3點還高朋滿座，人潮不輸上週的中秋連假。

但看似表面風光背後，整體人數早就難跟去年之前的十一假期相比，連墾丁大街在九點後就人潮稀疏，不少苦撐整年的業者，都傳出租、盤讓訊息，恐怕已等不到下一波連假來臨。

一名資深旅宿業幹部透露，今年的十一長假效應只比一般假日好些，住房率比去年下滑大約4成，與上週慘澹的中秋連假相差無幾，反而台灣遊客慢慢回流，這幾個禮拜數量與中國遊客差不多，平實的價格及悠閒的秋季氛圍可能都是誘因。

中客自由行最愛的民宿、包車業者，對十一商機同樣叫苦連天，僧多粥少情況下，砍價搶客情況頻傳，許多攤位、旅宿業者也放棄「抵抗到年底」的打算，在各大社群網頁上盤讓、出售，專營導覽包車的老司機阿璿苦笑說「本該是秋高氣爽，但風吹來卻寒澈骨。」

包括墾丁福華、悠活、凱撒等飯店業者則指出，十一長假業績比起去年不增反減，比較好的週末時段訂房，也沒有幾年前的客滿盛況，唯一值得安慰的，是台灣遊客似乎不再受負面休息影響，慢慢重拾對墾丁的喜愛，下週起的灰面鵟鷹過境期，可望吸引另一波人潮到訪恆春半島，享受墾丁秋之美。