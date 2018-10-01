等棄土場開門砂石車塞爆路 基隆市府：通行時間將設限

執法首日有兩名駕駛挨罰（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-01 23:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市月眉路棄土場經常有來自北北桃等各縣市的砂石車，載運廢土準備傾倒，但常砂石車違規停放在源遠路與興隆街上，等著倒土，對該處交通造成嚴重衝擊。警方已開出200多張罰單，仍無法解決問題，為此，基隆市府彙集各單位意見後，並於會議決議上通過，自10月1日起，該處周一至周六9到17時外，其餘時段禁止砂石車通行。

基隆市警察局第三分局指出，該棄土場於上午9點才會開門，但是砂石車業者總是會提早抵達、搶先排隊，但這時段正逢上班尖峰時間，交通常出問題，影響其他民眾通勤時間；但分局自2018年1到9月間，針對砂石車違停、超載及其他違規共計取締200餘件，但仍無法完全解決該處交通問題。

基隆市政府彙集相關單位意見後，在基隆市港道路交通安全聯席會報今年度第8次會議決議通過，公告自2018年10月1日起，基隆市暖暖區源遠路、暖江橋及興隆街路段除周一至周六9到17時外，其餘時段禁止砂石車通行；除與新北市瑞芳區月眉路、瑞竹路等管制方式一致外，亦能與棄土場的開放時間配合，同時也避開上下班交通尖峰時段，冀望能有效降低砂石車對交通的影響。

為因應此項措施執行，市政府相關單位已在9月17日開始正式公告周知並加強業者宣導，基隆市警三分局於1日7到9時也規劃路檢勤務在源遠路段執行交通稽查，對於違規行駛的砂石車駕駛當場攔檢舉發，並依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款「違規行駛公告管制時段」處900到1800元罰鍰，並記違規點數1點。首日共取締2件，顯見多數砂石車業者已知悉是項新規定。