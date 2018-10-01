新北稱節電冠全國 用電量卻增加最多

2018-10-01 22:03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市過去4年連續榮獲全國節電冠軍，但今年節電成效遭到市議員質疑；民進黨團總召李坤城今天質詢指出，市府用力推節電，今年節電率卻負成長，以6都今年7月的用電為例，雖然都是負成長，但新北市增加的最多，「最沒有省到電」；此外，參加環保局「節電認同券」的住戶用電量高於沒有參與的住戶，政策成效讓人質疑。

新北市長朱立倫認為，用電的成長跟氣候的變遷有關係，此外就是產業的發展及人口的成長，且今年還要再計入最後一季的用電量；至於「節電認同券」的部分，朱立倫認為，今年是鼓勵汰換設備，民眾到底換了沒，統計的數字可能有時間差，要求環保局於兩週內完成今年前3季的用電及汰換家電分析。

李坤城引用市府網站資料表示，去年七月節電率7.2%，今年七月卻是-10.63％，節電成績在六都中最差；另外，參加環保局「節電認同券」活動的家戶，有14區的住戶用電量，高於沒有參與節電的用戶。

經發局長張峯源坦承，今年七月單月的用電較去年同期高，但他強調今年一至七月的總用電量在六都中排第4，主要是因為5、7、8月天氣爆熱，冷氣使用時數比去年多了近三成，服務業用電戶數則是增加了2.89％。

環保局長劉和然說，節電認同券由民眾自己登入，設有門檻，提供2%、5%、10%等不同獎勵金。節電認同券涉及舊家電汰換問題，若用戶家電一直不汰換，效果就不佳。