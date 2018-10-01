Gogoro光環消失？車主控新車4天就故障

2018-10-01 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕Gogoro在南部豪雨期間展現驚人防水性，被網友封為「神車」，不過有民眾說自己購買的Gogoro-S2是「車王」，騎了4天、56公里就壞，他抱怨車商僅願送修，不肯更換新車。Gogoro原廠回應，車子是因為軟體異常才故障，已對車輛進行預防性的零件更換，將持續和車主溝通，達成共識。

據《蘋果日報》報導，家住彰化的男子投訴，自己對Gogoro印象不錯，加上機車酷炫，便在8月初買了型號S2的車款；機車在8月9日領牌，8月13日就無法發動，期間只騎了56公里，讓他十分傻眼；車主認為機車馬達故障，想向車商解約，不過機車已掛牌，無法解約，車商僅能協助送修，並給予1個月的月租費699元減免。

車主表示，車商不願意換車，只更換機車馬達，覺得自己很倒楣，根本是買到「車王」；Gogoro對此聲明:「於車主反應後，已在第一時間做車輛檢測，偵測到該車輛有訊號異常傳輸現象，導致車輛進入保護模式影響騎乘，除協助在軟體上重新檢測外，也預防性的主動免費更換馬達，確保未來的騎乘品質」，提到將持續和車主溝通，達成共識。

有網友表示，「維修、零件的價格都被壟斷，自己絕不會去買什麼都操控在廠商手上的車」、「車輛品質參差不齊」，勸車主趕快脫手，以免問題越來越多；也有網友懷疑，只是軟體異常就要更換馬達，說不定車子故障情形比想的還嚴重。