桃園首辦「國際風箏節」 下週六日大溪登場

迪士尼電影《尋龍傳說》中12米長的綠色巨龍艾利特（中）將現身桃園國際風箏節。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

2018-10-01 20:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕下週六、日一起到大溪「放風吹」！

位在桃園市大溪區中庄調整池旁的景觀土丘，經過桃園市府進行綠美化工程，形成一塊4.5公頃的大草坪，對此，桃園市政府觀光旅遊局將於13、14日，舉辦「桃園國際風箏節」，邀請國內外15組風箏團隊，共百位選手、近千隻風箏來台會師，其中迪士尼電影《尋龍傳說》中12米長的綠色巨龍艾利特也將現身。桃園市觀旅局長楊勝評表示，一連2天的活動，邀請遊客一同到大溪「放風吹」，感受大型風箏的風動魅力。

楊勝評表示，首屆舉辦的「桃園國際風箏節」，除了有12米長的綠色巨龍遠從德國飛到台灣展出，紐西蘭、新加坡、台灣等隊也準備25米長的飛龍風箏，還有小朋友喜歡的喬巴、史迪奇、佩佩豬都將化身風箏飛上天。

此外，2天活動每天上午10點到下午5點將由桃園三民國小森巴鼓、美華國小陀螺秀、親子唱跳、水魔術等演出，還有水資源互動遊戲、珍惜水資源有獎徵答及風箏彩繪DIY等活動，現場打卡還有機會獲得活動主題紀念風箏，每天限量2百個，送完為止。