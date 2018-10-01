中和土地公文化祭 擴大遶境祈福

中和土地公文化祭6日登場進行兩天，市府今天舉行暖身宣傳活動。（記者何玉華攝）

2018-10-01 20:34

〔記者何玉華／新北報導〕邁入第7年的新北市中和區土地公文化祭，今年擴大邀請外縣市土地公廟福德正神共同參與，並將往年只在漳和地區進行的祈福遶境，擴大至員山地區各里，土地公神尊將於七日搭乘傳統的三輪車遶境中和區，將福氣及好運分享給信眾。

民政局副局長范姜坤火表示，傳統信仰仍是都會區凝聚鄰里感情的重要力量，土地公就像神明裡的「里長伯」，庇佑著鄉里的大小事，中和區每年舉辦土地公文化祭活動，就是要感恩土地公過去一年的護佑，是新北市最大的土地公慶典。

今年除了在地的土地公廟，包括全國最高33公尺土地公神像的烘爐地南山福德宮、全國最大金面土地公的力行福德宮，還有邀來外縣市、全國海拔最高1241公尺土地公廟的關仔嶺崁頂福安宮，以及東部最大金身土地公四結福德廟，共同參與盛會。

中和區公所指出，土地公文化祭為期兩天，6日活動首日，各地的福德正神在力行福德宮會香後，舉行傳統祭典祈求國泰民安，並有一系列的傳統藝術表演。7日上午9點半，在前國防管理學院運動場舉辦土地公闖關等活動，現場有、擲筊拚電競筆電，還有以666個金元寶麵包打造而成的「好運金台灣」，提供給前666名過關民眾。