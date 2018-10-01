新竹市立動物園何時再開放？大約在明年下半年！

新竹市議會重大工程專案小組再度前往市立動物園再生計劃工區視察，並聽取動物園園長楊家民的解說，要求工程要如期如質完工，別再讓市民等太久。（記者洪美秀攝）

2018-10-01 23:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會重大工程專案小組今天再度前往施工中的動物園再生計畫工區視察，針對動物園入口廣場緩坡道和猛獸區地下觀察通道強化玻璃及核心區塊大鳥籠咖啡廳和河馬樂樂的安置狀況進行了解，市議員劉聲正、李國璋要求市府動物園再生計畫工程應在明年如期如質完工，不要讓市民等太久。

新竹市立動物園園長楊家民說，耗資2.5億元的動物園再生計畫工程，是新竹公園跨域亮點計畫統包工程內的一項，希望打造類棲地的動物園，為保留動物園內的歷史建築和百年大鳥籠，經變更設計，目前已在加緊趕工，原則上會在明年下半年完工對外開放

楊家民說，佔地2.7公頃的動物園，是18公頃新竹公園內的一個重要區塊，市立動物園是全台歷史最久的動物園，已90多歲了，但幾乎沒有大幅度改善過，此次動物園類棲地的再生計畫工程，將動物園分成高草疏林區、濱水動物區和猴島區、猛獸區及可愛動物區等五大動物展場，更在入口處增建親子景觀餐廳，並有百年大鳥籠核心廣場和歷史展區。

楊家民說，市長林智堅上任後推動「動物園復興運動」，動物園再生計畫工程就是要打造更適合動物活動的類棲地環境，除在入口處新增親子景觀餐廳，可讓市民遠眺動物園及觀察動物，還會設禮品部及動物餐體驗區，百年大鳥籠也會變成鳥籠咖啡體驗區。

另為讓動物有較好的生活空間，包括猛獸區都會增加三分之一的活動空間，更設有地下通道，可讓30人同時在通道內以不驚擾老虎、紅毛猩猩和馬來熊的生活方式近距離觀察動物，這將會是動物園未來的新體驗。

新竹市議會重大工程專案小組今天再度前往動物園視察進度，市議員李國璋和劉聲正對動物園入口廣場有長45公尺的緩坡道，要求市府應有防護措施，避免輪椅族和娃娃車順著緩坡道滑行到人行道上，此外，猛獸區的地下通道觀察區採用強化玻璃，因有防止拍打及加大玻璃厚度，避免震動聲響驚擾猛獸區動物的生活。

此外，對於濱水動物區河馬樂樂的安置情況，李國璋和劉聲正都要求必須有妥善空間，避免驚擾動物，降低對動物暫時安置環境的影響，

楊家民強調，過去動物園約70個物種，約300隻動物，未來可能會減少為42種，但因動物繁殖仍會有300隻動物，但未來會提供動物更寬敞的活動空間，也能讓市民及遊客在動物園內更自在觀察動物，此項工程預計明年下半年完工開放。