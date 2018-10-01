台14甲線清境至翠峰禁行甲類大客車 地方業者盼有條件解禁

2018-10-01 21:24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場路段目前例假日禁行甲類大客車，最近傳出監理單位更透過遊覽車強制加裝的GPS設備，將對違規遊覽車開單扣點，引起業界人人自危，避免例假日上山，直接衝擊清境假日團客數，清境觀光協會則代民宿業者發聲，盼相關單位能研議讓例假日實際有載客住宿及用餐旅客的遊覽車行駛清境路段，以有條件解禁取代全面禁駛，搶救低迷觀光商機。

公路總局埔里工務段表示，該路段現階段仍禁行甲類大客車，也經多次會勘及道安會報討論都維持原案，但針對地方業者提出的有條件解禁方案，第一線執法單位如何分辨有實際載客住宿或用餐的遊覽車，管控上是否有其他困難，可進一步與警方等相關單位協調研議。

清境觀光協會表示，遊覽車需加裝GPS定位設備已於去年9月上路，讓公路主管機關可掌握各遊覽車資訊，但近3個月來造訪清境農場路段的遊覽車業者，許多都收到監理站根據車輛GPS定位所發出的警告訊息，表示該車已行駛至禁行甲類大客車路段，將開單扣點，此舉造成許多遊覽車業者人心惶惶，不敢再安排例假日的團體遊客至清境，今年景氣已經很差了，現在可能讓清境的旅遊業更加慘淡。

協會指出，台14甲線清境至翠峰例假日禁駛甲類大客車，主因多年前1日遊的遊覽車業者臨停青青草原路段，造成交通壅塞，才會有此規定，如今1日遊的團體車輛皆會停放在統一超商停車場，並透過南投客運的假日接駁車輸運。

協會擔憂若強制所有遊覽車都停在統一超商停車場，反而更造成假日清境路段塞車，目前統計上清境地區各業者可容納甲類大客車的車位約有50個，何不讓有住宿及用餐需求的團體多加利用，也比照梅峰農場每年春、夏季舉辦活動模式，在例假日以有條件的方式通行，除了可以舒緩例假日車潮，更可以藉此增加南投的觀光收入。