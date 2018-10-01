郵輪上方須淨空 基隆跨港空中纜車改走山線

2018-10-01 19:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌參選基隆市長時，曾提出纜車串聯山海的政見，基隆市議員張漢土、何淑萍今天在議會質詢，說好的跨港纜車哪去了？林右昌答詢指出，因為國際規定，郵輪上空150公尺必須淨空，市府重新檢討決定改採山線，將從東9碼頭跨越台62甲匝道上海門天險，除了縮短長度降低造價外，也能減少維護管理成本。

林右昌4年前曾計畫興建自「海科館」通往「西岸會議展覽觀光特區」的跨港纜車；跨港纜車路線擬從海科館興建纜車串連碧砂漁港、槓子寮砲台、海門天險、中正公園到基隆港西岸碼頭的會展中心。

張漢土質詢林右昌，當初說要做跨港空中纜車，市府現在的進度為何？何淑萍也提出「韓國釜山經驗」，她建議韓國釜山與基隆市都是海港城市，基隆市政府可以借鏡韓國釜山的纜車做法，減少市府摸索。

林右昌說，當初纜車的最早構想希望能夠跨過基隆港到西岸碼頭，不過，經過討論，發現會碰到郵輪上方150公尺必須淨空，纜車距離郵輪高度不足150公尺，其次，原先規劃的纜車路線造價25億元，這還不包括場站建造經費，跨港纜車興建有難度。

林右昌說，在專家建議下，將學習國外做法，纜車路線改採比較短的距離，山上山下都有商業服務設施，維護管理成本最低，造價也最便宜；林右昌說，目前空中纜車仍在規劃中。