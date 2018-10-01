颱風恐襲台 吳音寧不去歐洲參訪留北農坐鎮

2018-10-01 18:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧原定明天將帶北農董監事赴歐洲12日參訪，但因為中颱康芮持續增強可能來到台灣，吳音寧決定不去參訪團，不過董監事的行程仍照常進行。吳音寧受訪表示，因為颱風持續增強，很擔心對台灣造成大影響，因此決定留在北農坐鎮，希望不會造成任何災害。

由於原訂由吳音寧負責團務，但因颱風影響，吳並不會去歐洲參訪，北農主秘路全利表示，團務改由秘書室江主任負責。吳音寧則表示，由於颱風持續增強，也有可能會來到台灣，擔心對台灣造成大影響，因此決定留在北農坐鎮。