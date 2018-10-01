努力就能成功？ 台大教授：台灣教育最大錯誤

2018-10-01 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕很多人常會說「只要努力就會成功」，不過台灣大學電機系教授葉丙成卻認為，這是我們教育最大的錯誤之一。努力只是得到人家賞識、讓人家願意考慮給我們機會的入門票，假如沒人願意給機會，成功的可能性就大幅減少。

葉丙成昨天在臉書發文談到台灣的教育議題，他認為教育最大的錯誤之一就是從小告訴孩子「只要努力就能成功」，讓孩子在長大後以為，成功是一件操之在己的事，「這真是錯得離譜。」他也指出，台灣社會所認定的學生的成功大多是考上名校，而考上名校確實是靠自己努力準備就能有成，這讓不少學生在出社會前以為，成功只要靠自己努力就行。

葉丙成表示，幾年創業的經驗讓他深深感受到，別人願意給我們機會是多麼難得的事情，「努力不過只是得到人家賞識、讓人家願意考慮給我們機會的入門票。」但已經成功的人總跟人說他一路走來多努力，很少成功者願意說他是得惠於貴人給他的機會才能成功的，這因此導致大家有錯誤的觀念，以為只要努力就能成功。

葉丙成認為，不努力我們永遠不可能成功，但努力只是讓貴人能看到我們的門票，想要成功，除了努力外還要人家願意給機會。他也呼籲家長，別再教孩子「只要努力就能成功！」這種錯誤的觀念。否則孩子永遠都不知道別人願意給他機會是多麽難得，更不知道要謙卑珍惜別人願意給的機會。