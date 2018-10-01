大愛心相印 真情膚震殤 台中慈濟醫院為印尼地震海嘯祈福

台中慈濟醫院舉辦祈福會，為印尼震災祈福。（台中慈濟醫院提供）

2018-10-01 20:33

〔記者歐素美／台中報導〕印尼蘇拉威西島日前因強震引發海嘯，導致上千人喪命，傷者更不計其數，台中慈濟醫院今天中午特別舉辦祈福會，院長簡守信呼籲大眾匯整凝聚的愛心做開端，把關懷送到印尼。

台中慈濟醫院院長簡守信利用今天午休時間召集同仁，為苦難中的印尼同胞祈福，醫護同仁、志工與民眾齊聚大廳，觀看震災發生後的報導新聞畫面，證嚴法師在開示中也提到，大家要共愛心、共能量去幫助，慈濟人是沒有時間限制，人人接到的都是使命，即時投入。

眾人在雙手合十的祈禱歌聲中啟動悲心，同仁或是拿出平時累積的竹筒，或是直接向社服室捐款，5歲的蔡姓小朋友跟著阿嬤到靜思書軒當小志工，也把零用錢捐給印尼災民，為這場災難盡一分心力。

簡守信表示，印尼慈濟人醫會的師兄姊已跟著當地小型軍機進入災區，我們現在能做些什麼？至少可以匯整凝聚的愛心，把物資聚集在一起做一個開端，把這份關懷送印尼去，讓當地志工與災民感受關心。

簡院長指出，從新聞畫面中可以想見這次災難嚴重，未來需要醫療時會隨時待命，透過祈福會短短時間表達無窮愛心，匯整祝福力量讓印尼當地民得資源，也希望大家一起了解證嚴法師為世間苦難擔憂，其實跟醫療本懷的出發心相契合，讓醫院裡更多年輕人從醫療、從慈悲中發現慈濟，與實際的醫療發展關懷面結合，讓這份傷痛降到最低。