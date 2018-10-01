中市公告「孫立人將軍故居」為中市首座紀念建築。（圖：文資處提供）

2018-10-01 19:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化資產保存法前年修法新增紀念建築類別，台中市考量「孫立人將軍故居」留存歷史人物孫立人相關的文物及其過去生活痕跡，成台灣近代歷史的一部份，正式公告原為歷史建築的「孫立人將軍故居」為台中市首座紀念建築，一樣具文資身分，突顯孫立人一生及歷史建築所代表的時代意義與價值。

台中市文資處指出，孫立人官拜陸軍二級上將，是當時極少數從美國軍校畢業的高階將領，具備豐富現代化作戰經驗和指揮才能，二戰期間協助美、英作戰，並在援緬作戰中立下輝煌戰功，更是少數獲英國授予大英帝國司令勳章（CBE）的外國軍官之一，不僅是台灣近代史上重要將領，亦是二次世界大戰期間具國際聲譽的軍事家。

文資處指出，孫立人更在台灣鳳山成立軍官訓練學校、女青年大隊及幼年軍，培育人才，對於台灣無論是在軍事或政治上，皆有著深遠的影響。

文資處指出，「孫立人將軍故居」為座日式平房庭園，當年孫立人受政治事件牽連後，幽居其中33年，台中市政府在2002年登錄公告為台中市歷史建築，開始具文化資產身分。

文資處指出，因應文資法修法新增紀念建築類別，只要符合具備歷史建築登錄基準，且屬與歷史、文化、藝術等具有重要貢獻之人物相關所應予保存之建築，即可登錄「紀念建築」，經台中市文化資產審議委員會審議後，決定將「孫立人將軍故居」由歷史建築變更登錄為紀念建築，更彰顯孫將軍對台灣歷史的重要性。

文資處指出，孫立人眷屬與昔日部屬積極籌設「孫立人將軍紀念館」，目前紀念館已於「孫立人將軍故居」內設立，展出孫將軍一生事蹟相關之文稿、照片、遺物等，提供學術研究及世人景仰。

文資處指出，「孫立人將軍故居」目前由該處協助開放參觀與導覽，採每月雙週週日開放（需事先預約），參訪民眾可事先至臺中市文化資產處網站預約登記。