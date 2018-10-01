反對養豬場設沼氣發電 豐田村民連署抗議

流經豐田村內的豐田大排長期受畜牧場廢水污染，水質像墨水。（記者黃淑莉攝）

2018-10-01 18:01

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣大埤鄉豐田村民不滿廠商及雲林縣府沒召開說明會，加上長久來飽受惡臭所苦，召開村民大會連署反對東聯畜牧場設置沼氣發電設備。

東聯畜牧場位在大埤鄉豐田村，距離村落不到500公尺，業者去年爭取能源局、農委會設置沼氣發電設備補助計畫，並於去年7月13日由縣長李進勇、祥圃公司董事長吳昆民等人共同主持動工，計畫設置容75KW，每年可發電50萬度。

豐田村民得知養豬場要設置沼氣發電設備，現有規模要擴大，擔心空氣、水質污染惡化，反對設置沼氣發電設備，多位村民表示，村庄周圍現有養豬場、養雞場好幾場，一年四季都沒有好空氣，每天入夜後空氣中瀰漫惡臭令人作嘔，有時候一大清早起床屋外就充滿臭味。

村民指出，豐田村這幾年因上、下游排水問題，連續好幾年都淹水，今年823水患還有豬屎尿隨著大水沖到民房裡，這樣環境根本不容許再擴建及設置沼氣發電設備。

村民表示，廠商及縣府動工前完全沒有召開說明會，許多村民最近得知憂心忡忡，強調堅決反對設置沼氣發電設備。

東聯畜牧場以書面說明指出，沼氣發電設備尚未施作，未來絕對不會收全鄉或全縣的豬糞尿來廠內處理，且沼氣發電是安全的，也不會有臭味，在村民沒有安心前不會有動作。