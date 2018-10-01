中市6里公園去塑化 打造長青共融友善公園

西屯區福聯等5座鄰里公園及北屯兒童公園，將打造為長青共融友善公園。（記者黃鐘山攝）

2018-10-01 20:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市持續推動市區鄰里公園改造，市府建設局長黃玉霖與市議員陳淑華今日現勘西屯區5座鄰里公園及北屯兒童公園，逐一檢視塑膠遊具、排水系統等狀況，除打造共融式遊具外，也將改善步道、草坪等，成為長青共融友善公園。

黃玉霖今日與西屯區長何國裕前往福聯公園、福瑞公園、福林公園、福安公園及福裕公園等5座鄰里公園，視察無障礙環境、塑膠遊具、草皮裸露地、人行動線、人行道道鋪面及排水系統等待改善設施，陳淑華與當地里長、居民也到場提出不少建議。

黃玉霖說，西屯為早期開發地區，公園內許多設施老舊導致修繕頻繁，許多既有遊具區塑膠地墊及遊具也含有環境賀爾蒙，市府將逐漸汰換，並施作透水性步道鋪面，改善排水系統及草坪，提升公園環境整體品質，未來也將更進一步依當地特色打造長青共融遊戲場，讓公園更友善。

陳淑華表示，市民生活與社區公園連結很深，使用率很高，是老人、小孩休閒遊戲的場所，最注重安全、友善，使用久了最常發現設施破損，活動鋪面、草皮不平整等問題，市府體貼市民，從最基礎的作為營造市民人本、友善的公園環境，值得肯定。

黃玉霖另至北屯兒童公園視察指出，公園水池去年底進行清淤工程，清運淤泥達435立方公尺，水體異味已不復見，後續將增加水生植物達到生態淨化效果，並以噴泉式揚水幫浦，提高水體溶氧量，打造公園新亮點，同時增加主要動線照明、整修步道舖面，成為大人小孩同樂空間。