台中車站大平台啟用 進出車站更省時

台中市長林佳龍（左4）、台鐵台中站站長葉仁和（右2）等人按下啟動按鈕。（記者張菁雅攝）

2018-10-01 19:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架捷運化將於10月底全線通車，為方便乘客進出台中車站，台中火車站新站2樓大平台今日先啟用，乘客可直接從車站西側進出車站2樓，無須繞道車站東側。大平台下方的轉運中心則將於11日開放3線雙節公車、計程車及汽機車進入。

台中車站新站前年10月第一階段啟用，僅啟用東側近復興路的出入口，民眾從西側建國路進入車站，必須繞道，大平台、轉運中心、部分月台、站前廣場等工程則屬於第二階段工程，目前均已完工。

在台中市長林佳龍、交通局長王義川及台鐵台中運務段段長蘇鎮霖、台中站站長葉仁和等人共同按下啟動按鈕後，大平台與售票大廳中間的鐵捲門緩緩升起，一行人也走到大平台，宣布正式啟用。

王義川表示，從台灣大道、建國路方向到車站的民眾，可以直接走樓梯、電扶梯，經由大平台前往乘車，旅客進出車站距離從原來145公尺大幅縮短為85公尺，步行時間也從原本3分鐘縮短至1分鐘半。

王義川也說，台中鐵路高架化將在10月31日第二階段通車，新增的5座車站同步啟用，配合全線通車，10月11日將再啟用台中車站1樓的轉運中心，讓開往台灣大道的300、309、310號雙節公車，以及計程車、汽機車進入，民眾可以更安全快速地進出車站。

林佳龍則表示，台中是因鐵道興建而誕生的城市，今年是台中鐵路高架捷運化全線通車元年，加上大台中山手線，台鐵也將轉型，擔負起中台灣環狀鐵路的運輸工作，同時又連結高鐵與捷運，台中火車站將成為車流、人流、物流及金流的座標原點，下一個台中百年也將從今年開始計算。