中颱康芮不排除明轉強颱！ 專家提出3項重點整理

康芮颱風不排除明天就會增強為強烈颱風。（圖擷取自自中央氣象局）

2018-10-01 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，中颱康芮強度持續增強，未來暴風圈可能掃過台灣北部近海，或是北轉直接朝日本方向前進。對此，氣象專家吳聖宇也在臉書PO出康芮颱風3項重點整理，指出康芮颱風不排除明（2日）天發展為強烈颱風，不過接近台灣附近時可能依然是中度颱風等級。

根據氣象局最新資料顯示，中颱「康芮」中心氣壓942百帕，今天下午2點的中心位置在北緯16.1度，東經135.2度，即在琉球東南方1380公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1670公里海面上），近中心最大風速每秒45公尺，七級暴風圈半徑200公里，十級風半徑80公里，以每小時16公里速度，向西北進行。

吳聖宇則表示，康芮颱風強度持續發展，不排除明天發展為強烈颱風等級的機會，不過後（3日）天開始會經過潭美颱風滯留太久而製造出來的冷水坑海域，強度發展應該會受限，甚至有減弱的可能性，「靠近台灣附近時應該是中度颱風等級」。

他指出，康芮路徑上大致維持一路西北，高壓強度比潭美時稍強，但應該還不至於強到可以把康芮直接推到台灣上空來，最接近台灣的時間點大概在週五（5日）晚間，不過最接近台灣的位置還可能有變化，預估明天之後會較為明確，而依照目前路徑來看，仍可能會有發布海上警報的機會。

吳聖宇也提醒，康芮颱風影響較大的區域仍是在北部、東北部一帶，越接近則風雨越明顯，就算不會直接侵襲台灣，寬廣的外圍環流仍有機會為北台灣帶來明顯的雨勢以及強陣風，而中南部及花東地區則較不會受到影響。