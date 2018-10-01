港區布滿寶特瓶畫面網路瘋傳 網友：這是南方澳嗎？

南方澳港區布滿寶特瓶的照片，連日來在網路上流傳。（圖由陳萬盛提供）

2018-10-01 17:21

［記者江志雄／宜蘭報導］「這裡是南方澳嗎？」宜蘭縣南方澳被拍到港區布滿寶特瓶畫面，連日來在網路流傳，引起震撼，引起網友留言諷刺。蘇澳區漁會說，已派員加強清理。

南方澳是全國3大漁港之一，共有3座港區，從蘇澳港港口進去，依序是第三、第一及第二漁港，第二漁港位在最內側，主管機關漁業署，現由縣府代管，港區環境委託蘇澳區漁會僱工清潔。

南方澳商圈發展協會理事長廖大慶最近輾轉收到陳姓友人所拍的照片，畫面中港區飄浮著大批寶特瓶、保麗龍，宛如被廢棄物填滿，看起來噁心，更讓人心痛，拍攝地點就在南寧魚市場旁的第二漁港。

照片PO上網後，網友留言「好嚇人」、「球球也哭了」、「台灣的水準在哪裡」、「漂亮的南方澳漁村，港內環境如此」，廖大慶認為，派人打撈只能治標，必須提出治本之道防微杜漸。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，近來受到潭美颱風外圍環流影響，南方澳許多垃圾，被強風吹進第二漁港，加上漁船返港避風，港區擠得水洩不通，阻礙膠筏進出影響清理作業，造成港域廢棄物激增，接獲反映後已加派人手清除。

蔡源龍說，南方澳漁港垃圾來源，包括外籍漁工、遊客、住戶，為配合垃圾不落地政策，港邊未設垃圾桶，有些人便宜行事，垃圾丟進港區，衍生髒亂點，他建議漁業署、環保署、宜蘭縣政府，針對南方澳漁港清潔維護，協調出更有效的具體作為。

縣府海洋及漁業發展所回應，將加強宣導，呼籲各界發揮公德心勿亂丟垃圾，並召開協調會，聽取相關單位意見落實管理機制。

相關影音

南方澳第二漁港布滿寶特瓶。（記者江志雄攝）

南方澳第二漁港的垃圾成堆。（記者江志雄攝）