不再只是標楷或宋體 教部攜手民間改造教科書

2018-10-01 17:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部與台灣創意設計中心搭配「美感細胞」團隊，執行「為明日的教科書做設計」計畫，要從三方攜手共同改革教科書，研究改造字體、紙材與開本等，鬆開課本一率「標楷體」的僵化，盼創造更貼近美感、符合使用的繁體中文「教科書體」等，提升教科書價值。

教育部次長范巽綠表示，教科書的設計直接影響了全台300萬學生的閱讀和學習力，是非常重要的課題，看到這麼多年輕人和設計師願意投注心力在此，她感到非常欣慰，也期盼教育部和民間團體一起努力，讓明年的教科書有全新的風貌。

台創中心指出，該計畫主要針對國小教科書的字體、紙材和開本進行研究與建議，如過去教科圖書印製規格中，字體限標楷體、宋體字等，但經過關注教科書美感議題的「美感細胞」團隊爭取，今年已開放，不再設限，未來盼設計出屬於繁體中文的教科書體，好符合需求。而在開本方面，團隊研究應更放寬，紙材也可更輕量化、減輕孩童負擔等。

立委吳思瑤也說，2年前就開始教科書美感改造的議題，感謝如今有所鬆綁，建議未來教科書教科書的計價應由中央統整規劃，讓教科書的改造、美感的導入，能適切地反映在成本和價格上，如此整個制度才會更完備。

美感細胞共同創辦人陳慕天表示，儘管放寬紙材、開本的限制，未來都可能反映在教科書成本上，但就長遠來看，教科書若能導入更多專業的設計邏輯與人才，不只是美感的提升，對於教科書的整體價值、啟發孩童的學習動機與創造力等，都將帶來正面的影響。