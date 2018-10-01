4年半獲百獎 華醫「正妹研發天團」再奪金

中華醫大的「寶護靈」實務專題小組，獲獎無數，才貌兼備，被喻為「正妹研發天團」。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-01 17:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以中華醫事科大幼兒保育系五專部女學生為主力的「寶護靈」實務專題小組，推出「多功能母嬰袋包」…等3件作品，參加2018台灣創新技術博覽會，勇奪1金、2銅，表現優異；厲害的是，這支娘子軍4年半來，在國、內外各項競賽已累計了上百面獎牌，成員才貌兼具，有「正妹研發天團」的美譽。

這場創新技術博覽會原為台北國際發明展，寶護靈團隊以「多功能母嬰袋包」獲得金牌，領軍的副教授黃義良表示，此次有逾1300件產品參賽，競爭激烈，能夠脫穎而出，相當難得。而寶護靈另外推出的「尿液防濺與警示系統」，以及「聽力輔助背包」，也都摘銅，等於3件作品全數奪牌，現場的科技部創新發明館評選中，還拿下商談競賽人氣獎全國第2名。

寶護靈團隊成員有14位，包含仍在校的郭芊吟、周玟萱、盧雅靖、陳欣妤、吳俞葳、楊淑鈴、周柔伶、王萱茹、林家瑩、林耘秀、林婉琪，以及剛畢業的黃榆容、鄭冠幼、林佳嫻等，指導老師則是黃義良、王怡又、洪明權、吳咸蘭與郭雅欣。

黃義良指出，寶護靈的招募，以有興趣從事研究、發明的學生為主，巧的是，參加者都女孩子，現代由第2代接棒，成軍迄今4年半，累計在台北、馬來西亞國際發明展，已拿下包含7金的13面獎牌。至於，其他的國、內外重要競賽或專題，連同實體作品與書面企畫等，已獲獎110件，正妹研發天團堪稱是常勝軍。

這次奪金的多功能母嬰袋包，講求內裝空間的規劃，可協助母親或照護者進行哺乳，而只要輕啟拉鍊，就變成更換尿布的毯子，還具有保溫的設計，創意巧思，贏得評審青睞。

尿液防濺與警示系統，具趣味性的媽咪提示聲音，並有回饋的鼓勵用語，深得女性朋友的喜愛；聽力輔助背包則是針對高齡族群，或有相關障礙者所設計，可將音源轉化為聲光、震動提醒，居家、外出更安全。

黃義良說，這3件參賽作品都已通過專利申請，可望商品化；學生郭芊吟強調，時常看到出門在外的母親們，為了照顧幼兒，弄得手忙腳亂，才構思研發席助哺乳、換尿布等多功能袋包，一次搞定。

校長曾信超提到，社會環境快速變遷，人們除了具備基礎知識外，更需要擁有統整、解決問題，以及創造的能力，因此華醫強調實務教學導向，讓孩子從創新創意的實作過程中啟發，逐步到市場驗證，對於未來就業很有助益。

改良、發明的「多功能母嬰袋包」，在台灣創新技術博覽會奪金。（記者吳俊鋒攝）