驚奇變驚喜！彰中4超人全國智能車賽摘冠

今年全國智能車挑戰賽，彰中4名3年級學生共組「驚奇四超人」隊伍參賽，從近70支隊伍中拿下首獎。（圖彰師大提供）

2018-10-01 16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕甫落幕的全國智能車挑戰賽，國立彰化高中4名3年級學生林坤龍、謝翔宇、黃振庭、施柏宇，由校友也是數學科老師張竣博指導，共組「驚奇四超人」隊伍參賽，從近70支隊伍中脫穎而出，拿下首獎殊榮，為校爭光。

彰中校長王延煌肯定學生傑出表現並表示，致勝關鍵在於老師一路帶領學生跨領域學習，投入創客課程，鼓勵學生以運算思維專長解決生活與學習所面臨的問題，平常訓練有素，上了戰場自然無往不利。難能可貴，獲獎學生懂得飲水思源，他們說，得獎既是自我挑戰和成長，更是大家合送給指導老師最好的教師節禮物！

學生施柏宇說，高中組只有混合挑戰賽，參賽者需同時參加「有跡可循」賽及「懸崖勒馬」賽，以兩項得分總和取前32名晉級搶灘決賽，主辦單位國立彰化師範大學嚴格管制場地和器材，參賽過程須限時完成指定項目，他們要戰戰兢兢，稍有閃失，就與大獎擦身而過。

這項賽事由科技部中科管理局、國教署、彰化縣政府指導，彰師大理學院主辦，國中小、高中職共1300多人晉級決賽，參賽選手賽前犧牲假日勤加演練，除了學生自身努力，指導老師付出與用心更是關鍵。

高中階段因為數學成績優異而保送台灣師大的指導老師張竣博，在教學生涯中不斷跨界教學，鑽研程式設計，也進修視覺影像美學，領略跨界學習酸甜苦辣，一路帶領彰中學弟從無到有，鼓勵學弟循序漸進接觸創客課程，讓所學加深加廣，擴及多領域。