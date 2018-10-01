海龜鯨豚常受害 中市府：獎勵廢棄漁網回收

2018-10-01 15:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣發生數起海龜、鯨豚被廢棄漁網纏繞案，市議員楊典忠、曾朝榮今日在總質詢指出，台中海岸線總長約48公里、漁港也多，漁網的使用量龐大，市府應推動廢棄漁網回收獎勵辦法、循環再利用；市府允諾，研擬分類獎勵方案。

楊典忠說，去年4月環保局發現梧棲漁港海底滿佈廢棄漁網、鐵鋁瓶罐等各種海底垃圾，7月淨港活動清出超過500公斤垃圾與50公斤資收物，全球都有類似情況，每年有大量垃圾流入海洋，嚴重影響生態環境。

楊又說，新北市今年發生2件海龜遭廢棄漁網纏繞案件，澎湖灣去年也有鯨豚被纏繞擱淺，其他國家也一般，中市海岸線總長約48公里，並有6座漁港，漁網的使用量龐大，廢棄漁網應獎勵回收，並提供藝術創作或農漁業多元再利用。

楊典忠、曾朝榮特別準備一條廢棄漁網給市長林佳龍，漁網夾雜許多海上廢棄物清晰可見；曾朝榮建議，中央單位應建立統一回收機制，有效減少廢漁網，要求市府多推動淨灘，鼓勵民間單位一起參與台中海岸線認養活動。

林佳龍表示，市府樂於支持環保制度，日前荷蘭阿密爾市（Almere）市長斐爾溫德受邀出席分享荷蘭對循環經濟的願景規劃時，也見證到漁網可回收作太陽眼鏡等物品，循環經濟將是未來發展趨勢，市府會持續從教育、執行層面會提出整體方案。

農業局長王俊雄表示，市府已取得中央漁業署補助，將尋覓場地處理廢棄漁網，避免堆棄於海岸造成污染，並將研擬方案建立海洋廢棄物分類回收物制度，有助廠商創意利用，推動循環經濟發展。

環保局長白智榮則指出，市府推動的登記認養海岸線行動，目前已媒合10個民間單位，認養總長度16.75公里，預計年底前完成本市25公里可清理海岸線認養工作，今年已舉辦12場次淨灘活動，促進海洋永續發展。