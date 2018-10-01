發送重陽敬老禮金 中市南區老人多了

領取敬老禮金的長輩中，最年長的是97歲的張耀欽（圖右）。（記者張瑞楨攝）

2018-10-01 16:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕重陽節將屆，台中市南區國光里今天（1日）發送重陽敬老禮金，並邀請里內795位長輩品嚐台灣小吃，國光里福正宮管理委員會也沿襲往例，加碼發放每人100元，值得注意的是，統計顯示，國光里65歲以上老人，每年平均以29人速度增加中，整個南區65歲以上長輩，則超過該區人口數的1成，已遠高於老人占人口數7％以上的高齡化社會標準。

國光里里長陳仁榮表示，該里今年65歲以上長輩共有795人，比去年增加20人，比2014年則增加116人，平均每年增加約29人，其中，該里65歲以上至89歲共有772人，每人可領取2000元；90歲至94歲有20人，每人領取3000元；95歲至99歲長者共有3人，每人領取5000元，國光里福正宮管理委員會則不分年齡，加碼發放長輩每人100元，表達對長者的敬意。

值得重視的是，市議員邱素貞指出，至今年8月止，南區人口數為12萬5637人，其中，65歲以上長輩有1萬3780人，比例約11％，遠高於高齡化社會的標準，亦即65歲以上長輩，占人口數7％以上，面對老人化社會來臨，她要求市府能於各區設立托老所，讓長輩可以在托老所快樂上課、交朋友和活化身心機能，打造台中市成為高齡友善的宜居城市。

另外，許多長輩關心敬老愛心卡功能擴充，邱素貞說，不只到全市衛生所、超過100家診所看診可折抵部分負擔與掛號費，搭乘與市府合作的計程車還可折抵乘車費，她也爭取折抵運動中心收費，鼓勵長輩走出戶外運動健身。

現場有部分長者詢問，每年都會利用領取重陽敬老禮金機會，參加施打公費流感疫苗，關心今年流感疫苗何時開打？邱素貞表示，往年都是10月1日開打，今年因國際疫苗菌株改變，製程稍微延遲，預定10月15日開始接種流感疫苗。國光里將於10月18日開打。