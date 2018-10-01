買兩停車格跨線停頻被鄰居投訴 她怒這樣停網叫好

原PO頻被鄰居投訴停車格跨線停車，讓她不堪其擾，因為兩格停車位都是她買的。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-10-01 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友頻頻被鄰居投訴停車格跨線停車，讓她不堪其擾，因為兩格停車位都是她買的，讓她怒橫停，一口氣將兩停車格佔滿滿，準備氣壞亂投訴的鄰居，網友們見狀紛紛叫好。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO出照片表示，鄰居不斷向管理員投訴她一台車子佔用兩格停車格，氣憤直呼，「北爛大嬸這兩個車位是我家買的，我怎麼停是礙到妳了嗎？」

網友看完回應，「大嬸家沒買車位嗎？」、「停車位都寫上你的車牌號碼，有些人就是愛刷存在感」；不少網友還幫原PO出主意，「停橫的，讓她更抓狂」、「這就要怪妳了！為什麼不打橫或者停正中間，哈哈哈」、「記得1.3.5要橫停，2.4.6斜停，週日停2格中間這樣才是王道」。

原PO聽了網友們的建議，決定耍耍任性，直接將車子橫著停，一輛車子直接將停車格佔好佔滿，並說，「這樣大嬸會不會氣到暴走啊？」

網友看了紛紛叫好，「管理員會被煩死哈哈哈哈哈哈」、「不然直的停跨兩格，又會被不知道的說技術差」、「停太正了！應該斜一點，這樣才有一點囂張的味道～」、「下次停45度角，隔天60度，每天不同姿勢，樣樣驚喜，氣死大嬸」；不過也有網友憂心地提醒，「到時候旁邊停滿開不出去，你應該多買一格讓自己可以出去的空間～」