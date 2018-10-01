台西綠能專區開發有譜 李進勇：將回饋學童營養午餐

台西綠能專區開發有譜。（記者林國賢攝）

2018-10-01 15:46

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府今天與台電、中華投資公司簽署台西綠能專區投資合作意向書，縣長李進勇表示，綠能專區盈餘、稅收將優先挹注提升全縣學童營養午餐，照顧雲林下一代。

雲林縣政府積極推動佔地1100多公頃台西工業區轉型綠能專區，預計設置太陽光電800MW，推展台灣綠能。

縣長李進勇今天分別與台電公司董事長楊偉甫簽定第一期升壓站建設工程合作意向書，及與中華投資公司董事長李瑞倉簽署綠能專區投資合作意向書，台西綠能專區開發再向前邁一大步。

李進勇表示，台西綠能專區將創造乾淨能源、土地活化利用及台西產業經濟發展三贏，感謝台電與中華開發投資公司協助。

李進勇說，針對綠能專區開發，縣府呼籲未來投資案場，公司行號要登記在雲林縣，使營業稅分配才能回到雲林、印花稅要繳給雲林縣、必須與在地大學建教合作、培養在地人才、晉用在地人才、相關工程、零組件設備要優先考慮雲林在地的廠商。

另外，再生能源推動所獲得的盈餘、稅收，將優先用於教育資源照顧雲林縣的下一代，未來落實補助綠能營養午餐。

楊偉甫表示，綠能專區第一期升壓站建設工程已經完成規劃，待行政程序完備即可動工，預計2022年完工及併網，為綠能專區建設奠定基礎。