待業大專青年照過來！台中釋百個月薪最高可達26K花博職缺

今年畢業仍待業大專青年照過來！台中釋百個月薪最高可達26K花博職缺。（圖：台中就服處提供）

2018-10-01 14:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為增進社會新鮮人就業信心，台中勞工局針對今年大學應屆畢業迄今仍待業青年，釋出百個花博職場體驗職缺，工作為期半年，月薪最高可達26k，即日起到11日止受理報名，歡迎年輕民眾前來報名。

勞工局長黃荷婷指出，依據勞動部前年統計，15至29歲青年勞工就業狀況調查，青年勞工初次就業尋職時間以「1個月內（含）」占59.8%為最高，其次「1-3個月（含）」占23.8%，二者合計占83.6%，年輕人平均尋職時間為2個月。

考量今年大專應屆畢業生畢業迄今已近4個月，若仍仍待業中，恐影響年輕人自信，特地與包括教育、勞工、經發等單位推展青年希望工程，提供100個花博職場體驗職，幫助年輕人先有個工作，除可獲得經濟收入、增進職場經驗外，更可培養就業自信。

此外，勞工局並會在工作結束前，引進專屬的就業服務員進行職涯發展評估，協助青年順利進入就業市場。

台中市就業服務處指出，這次釋出的花博職場體驗職缺，須設籍台中且是今年度（106學年度）大專或研究所應屆畢業生，且限截至目前尚未能有正職就業經歷者；工作地點將在花博包括后里馬場森林園區、外埔園區及豐原葫蘆墩公園等3大園區，以導覽、接待及服務等工作為主。

台中就服處指出，採時薪計薪，一天工作8小時，薪資最高可享2萬6400元，並享有勞、健保及提繳勞工退休金，訂3日起至11日受理報名，工作期間自107年11月1日至108年4月30日，只要報名資格者均能報名，若超出人數，將在10月25日公開抽籤，詳細資訊歡迎電洽1999或台中市就業服務處04-22289111分機36483、36484、36472。