去年全台路跑784場 製造400萬個免洗杯垃圾

根據綠色和平調查，去年共有784場路跑賽事，至少使用了400萬個一次性水杯，加上寶特瓶、塑膠包裝袋等，賽事產生的塑膠垃圾數量驚人。（圖由北市府提供）

2018-10-01 15:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入秋期間，國人熱愛的路跑賽事即將進入高峰期，根據綠色和平調查，去年共有784場路跑賽事，至少使用了400萬個一次性水杯，加上寶特瓶、塑膠包裝袋等，賽事產生的塑膠垃圾數量驚人。值得注意的是，全台賽事中，在6都轄內舉辦的賽事便佔全年總賽事的55%，至少使用240萬個一次性水杯，佔全台6成以上，而賽事經常發送的紀念衫，1年的發放數量也逼近200萬。

近幾年，路跑幾乎已成為全民運動，綠色和平表示，透過賽事實踐低碳減塑已是全球趨勢，台灣卻始終缺乏一套依據永續原則訂定的賽事審查制度，導致大型活動及賽事產生的廢棄物及塑膠垃圾無法可管。而環保署曾經頒布「大型活動環境友善度管理指引」不僅缺乏強制性，也只能供各級機關參考，各縣市地方政府對於路跑賽事的環保思維，也僅僅停留在活動結束後廢棄物的分類和清理。

減塑專案負責人羅可容表示，中央及地方政府不願正視大型活動的塑膠問題，唯有將減廢減塑的管制規範列入申請及結案的檢核中，透過循序漸進的管制政策，才能談廢棄物治理，達到真正的源頭減量。

此外，綠色和平針對全台跑者進行的民調指出，大多數跑者希望主辦單位以選配取代強制發放，路跑紀念衫通常由合成纖維製成，多項科學研究指出，合成纖維洗滌後產生的微塑膠纖維對海洋與整體生態造成危害，將紀念衫等贈品選擇權回歸跑者，才是合情合理的作法。

綠色和平表示，6都每年路跑賽事佔據全台一半以上，但目前僅有台北市政府與綠色和平簽署「綠色永續台北馬拉松」備忘錄，倡導秩序冊無紙化及完賽證明無紙化、減少使用一次性水杯，以及讓跑者可勾選不需領取紀念衫、完賽衣等，致力減少一次性塑膠製品使用。

綠色和平呼籲環保署及6都政府，明訂以公權力管理之大型活動環境管理規章，改善賽事造成的環境污染，讓永續路跑有法可循刻不容緩。