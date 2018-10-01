救出2名失聯孩童免受害 雲檢獲婦保表揚

救出2名失聯孩童免受害，雲林地檢署檢察官吳文城（右）獲婦保表揚，雲林地檢署獲團體獎，由檢察長鄭鑫宏（左）代表領獎。（記者廖淑玲攝）

2018-10-01 14:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署檢察官吳文城透過雲林地區婦幼保護聯繫平台，順利救出2名失聯孩童，榮獲臺灣防暴聯盟頒發個人獎，降低兒少慘遭不當虐待所釀成死傷悲劇可能性，雲林地檢署獲團體獎。

父母遭通緝、出生未申報戶口的一對「黑戶」小兄弟，經雲林地區婦幼保護聯繫平台及時救援順利尋獲並妥善安置，終能順利恢復正常生活及就學，有鑑於全國各地頻頻發生兒童及少年遭不當虐待致死案，凸顯婦幼保護刻不容緩。

為使兒少擁有安全照顧無虞的環境，雲林地檢署結合警察、行政、社會等單位成立全國首創婦幼保護聯繫平台，由檢察官強勢介入，突破現有通報及處遇機制工作不足之處。

該平台成立後，凡接獲婦幼相關案件，即需通報婦幼保護聯繫平台，由地檢署主動查辦，檢察官主導，擴大橫向連結及分工，降低兒少慘遭不當虐待所釀成死傷悲劇可能性。

日前雲林地檢署檢察官吳文城查獲蔡姓男子、張姓女子夫婦2010年間因涉及詐欺取財案遭通緝而四處躲藏，逃亡期間分別在99年及102年生下2子，至今都未申報戶籍成為「黑戶小孩」，其中8歲的哥哥應就學也未就學，連同5歲的弟弟都生死未卜。

吳文城就透過該平台展開全面調查，終於在高雄市尋獲這對蔡姓小兄弟，交由雲林縣政府社會處緊急安置，讓他們可順利恢復正常生活及就學，雲林地檢署檢察長鄭鑫宏代表雲檢接受團體獎肯定，特別肯定吳文城認真負責，獲婦保表揚實至名歸。