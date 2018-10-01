國際油價持續攀升，長程線機票來回恐漲400元。（圖：中華航空提供）

2018-10-01 14:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣人愛出國，不過，交通部民航局今天表示，10月國際航空燃油價每桶已飆破100美元，航空公司將調漲燃油附加費，並交民航局備查，預計長程線每人來回將多付近台幣400元，短程線來回約增加台幣150元。

國際油價不斷上升，出國機票也跟著喊漲，民航局表示，國籍航空國際線向旅客收取的燃油附加費，長程線每人每航段可從45.5美元調高至52美元，來回就是增加13美元，近新台幣400元；短程線每人每航段可從17.5美元漲為20美元，來回是5美元，約新台幣150元。

航空公司國際航線向旅客收取的燃油附加費，是依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，以10美元為一級距，長程線附加費每人每航段漲跌是6.5美元，短程線每人每航段2.5美元。

根據民航局的資料，上一次附加燃油費調漲是今年5月，國際航空燃油每桶從80多美元升到90多美元，之後6到9月維持在90多美元，附加燃油費未變動，10月國際航空燃油價為每桶100.3美元，因此航空公司決定調高燃油附加費，並交由民航局備查。

另外，去年10月，國際航空燃油價為每桶76.4美元，航空公司收取的附加燃油費，長程線每人每航段是32.5美元，短程線每人每段是12.5美元。