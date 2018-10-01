協助提升花博廣度與內涵 中市府澄清花博設計長未參與標案

2018-10-01 14:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府舉辦世界花卉博覽會，國民黨立委江啟臣等人指控，花博設計長吳漢中的公司參與市府標案。市府今日說，吳漢中獲邀擔任花博設計長，主要是為協助提升花博展覽品質，並未參與市府任何標案。

立委江啟臣等人今日至監察院陳情，指吳漢中的公司參與中市府標案。對此，市府回應，花博不只是台中的花博，也是台灣的花博，為了把台灣的花卉、園藝及農業之美呈現給世界，積極諮詢各方專家意見，並邀請吳漢中擔任設計長，協助提升花博展覽內容的廣度與內涵。

市府指出，吳漢中的學經歷涵養備受專業界肯定，畢業於台大城鄕所，杜克大學MBA，曾仼職2016台北世界設計之都執行長，其角色為協助提升花博展覽品質，並未參與市府任何標案。

另外，市議員李中、黃馨慧指稱，吳漢中的公司參與「2018台中世界花卉博覽會美學設計導入協力計畫」，此案是由財團法人台中市文教基金會辦理，經費來源為企業贊助，非屬市府標案。

市府強調，台中花博為世界級盛事，為提升花博整體的美學設計及策佈展，首開以「策展人」團隊，引進策展、藝術家及設計師等的設計好手，進行美學導入，希望落實花博花現GNP，展現Green（綠色生產）、Nature（自然生態）、People（人文生活）精神，讓這場國際盛會更加豐富。