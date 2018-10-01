國慶晚會餐點曝光 紫米糕、金棗凍、主打「宜蘭味」

2018-10-01 14:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今年國慶晚會10月9日將在宜蘭運動公園田徑場登場，預估湧入1萬3000名旅外及國內民眾入場，宜蘭縣政府主打在地化，與縣農會推出精緻點心，食材以在地出產為主，希望讓外賓感受道地宜蘭味！

縣府準備點心包含麻糬、紫米糕、金棗果凍、馬蹄丸子與礁溪鄉溫泉番茄，食材主打「在地化」，且甜而不膩。

縣府指出，因國慶晚會預估有1萬3000多人湧入，餐點準備是一大挑戰；因此與全縣地區農會合作，由宜蘭縣農會規劃中央廚房，統一製作特色甜點美食，讓外賓及僑胞好好品嚐。