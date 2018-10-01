竹市寶寶抓周號召一百名寶寶 爸爸媽媽報名要搶快！

2018-10-01 14:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市出生率連續10幾年蟬聯全國第1名，新生人數每年超過5000人，市府民政處將在6日舉辦「竹市寶寶抓周」活動，號召100名寶寶參加抓周活動，除可讓寶寶體驗抓智慧鑼、書本和各種職業別的小玩具，還能親子同歡，邀請爸爸媽媽上網報名，跟孩子體驗有趣好玩的抓周活動。

市府民政處副處長林柏志今天說，市府配合人口政策提升生育率，將舉辦幸福城市祝你好孕的寶寶抓周活動，邀請爸爸、媽媽和小寶貝體驗傳統禮俗「抓周」，也邀請去年誕生的第44萬名小寶貝林元麒來體驗如何抓智慧鑼與抓周。

林柏志說，竹市是全國最會生的城市之一，為讓孩子體驗台灣傳統禮俗「抓周」，去年首次舉辦抓周活動獲市民肯定，今年市府再度舉辦抓周活動，歡迎家中有106年8月6日到107年2月6日出生的新生兒爸爸媽媽，可帶小寶貝來體驗傳統抓周活動，見證寶貝的成長足跡。

民政處表示，今年的抓周活動有6大關卡，包括敲響智慧鑼、抓進富貴增智慧、腳踏紅龜、寶寶抓周趣、福氣項鍊和親子全家福照，象徵寶寶聰明伶俐、財運興旺和平平安安，闖關後的寶寶也可獲得抓周好禮「福氣項鍊」、「抓周紀念證書」，舉辦時間是本週六上午9點、地點在北區區公所5樓、可電洽：03-521-6121轉504。