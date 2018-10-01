海報宣導、作文比賽反霸凌 研究：常用卻無效

中山大學研究顯示張貼反霸凌海報、定期問卷調查霸凌現況、或舉辦漫畫、海報及作文比賽防制霸凌，被認為無效卻常用的防制策略。（圖取自教育部防制校園霸凌專區網站）

2018-10-01 13:55

〔記者方志賢／高雄報導〕國立中山大學與香港中文大學合作，對台灣22所中小學、538名教育人員問卷測試，結果發現校園巡邏、設立申訴管道及設監視錄影、安全鈴等，是常見且有效防制霸凌策略；至於張貼反霸凌海報、定期問卷調查霸凌現況、或舉辦漫畫、海報及作文等比賽防制霸凌，被認為是無效卻常用的防制策略。

此研究的第一暨通訊作者、中山大學教育所副教授陳利銘表示，教育部補助學校辦理防制霸凌活動，並鼓勵創新作法，但各級學校多流於舉辦競賽或張貼海報等活動，根據此研究是無效卻常用策略。

陳利銘建議，教育部與學校應轉變思維，調整經費補助及執行方式，透過補助鼓勵學校多發揮創意，並採用研究證實有效的策略，來改善校園霸凌，以免將經費浪費於常見卻無效的競賽活動。

這份問卷填答對象包括導師、科任教師、教官、輔導老師、主任等。首次以第一線教育人員的觀點，來探討校園防制霸凌策略的實施及其有效性，期能有助於調整及改善後續的反霸凌策略。

其研究結果獲國際期刊「教育心理學」（SSCI）刊登。分析結果歸納出中小學常用且有效、常用卻無效、少用但有效、少用且無效等4類防制霸凌策略。

其中，中小學教育人員認為校園巡邏、設立校園霸凌申訴管道、校園設監視錄影、安全鈴等，是常見且有效的防制霸凌策略。

教室佈置融合反霸凌元素、製作防制霸凌安全手冊、設立校內的校園霸凌防制委員會，是少用且無效的防制策略。

提供教師及家長反霸凌知能研習、分析霸凌防制策略實施之成效以利後續改進等，是有效但少用的防制策略。

至於張貼反霸凌海報、定期實施問卷調查霸凌現況、舉辦以防制霸凌為主題的漫畫、海報、作文或標語等比賽，則被認為是無效卻常用的校園防制策略。

陳利銘也指出，有效卻少用的策略，或許是改善校園霸凌的合適切入點。學校可由增加防制霸凌知能培訓來著手，提升教師及家長防制及介入校園霸凌的能力。