桃園拖欠特教課後班鐘點費 266師近半年領嘸錢

市議員萬美玲（左起）、劉茂群（右）今天召開記者會，為特教教師「討債」。（記者陳昀攝）

2018-10-01 14:02

［記者陳昀／桃園報導］教師節怎麼快樂？桃園市國小課後照顧服務身心障礙專班的教師、特教助理員共266人次，5月至今已近半年未領到鐘點費，積欠費用共計達683萬元，市議員萬美玲、劉茂群今天在市議會召開記者會向教育局「討債」，並痛斥市長鄭文燦「有錢發餐盒固樁，沒錢按時發薪」。

教育局︰行政流程延遲 會儘快撥付薪資

教育局表示，今年因教育部補助從年度改為學年度，教育局在行政流程轉換上有點延遲，會儘快撥付薪資給教師，未來也會朝「按月撥款」方向來修正。

劉茂群說，她們於教師節當天接獲教師陳情，一開始認為不可能，還以為是詐騙集團，深入追查發現，5、6月有53校共87班，7、8月有32校46班的教師、特教助理員領不到課後鐘點費，換算每小時400元，每人平均被拖欠2萬5千多元。

萬美玲說，過去教育局是按季撥付鐘點費，代表教師已長期「遲領薪水」，今年改為2個月發放1次，但3、4月的薪水到6月底才領到錢，5、6月的則至今沒消沒息，然教育部早在6月底就撥款給教育局，市府遲發原因為何，應該說明。

萬美玲也痛批，特教教師、助理員工作已比一般教師辛苦，承擔的壓力也大，教育局卻恣意拖欠，無論教育部款項如何發放，教育局都應該直接墊付，按時發放薪資才對。

桃園市教育局特殊教育科長林漢庭表示，「課後照顧服務身心障礙專班」鐘點費為中央補助70%、地方自籌30%，後續再視申請校數撥付金額，然今年申請校數、金額超過預估金額，地方預算提前用罄，為另籌財源才稍有落後，但月底前一定會將積欠鐘點費撥付給教師，未來也會考慮改為按月撥付，不讓教師等。